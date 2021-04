«La Casa di Carta 5»: la nuova foto di Tokyo, e tutto quel che sappiamo sulla data di uscita (Di giovedì 8 aprile 2021) Una foto, per colmare l’attesa. Netflix Italia ha rilasciato online una nuova immagine di Tokyo, il volto agguerrito e il mitra puntato al cielo. «Ogni foto che arriva dal set de La Casa di Carta è uguale ad un infartino», ha scritto il profilo social della piattaforma, ripubblicando la foto che Úrsula Corberó ha utilizzato per consolare i fan. «La quinta stagione vi farà andare fuori di testa», ha promesso l’attrice spagnola, nel giorno in cui il mondo avrebbe dovuto godere dei nuovi, e ultimi episodi della serie Netflix. Leggi su vanityfair (Di giovedì 8 aprile 2021) Una foto, per colmare l’attesa. Netflix Italia ha rilasciato online una nuova immagine di Tokyo, il volto agguerrito e il mitra puntato al cielo. «Ogni foto che arriva dal set de La Casa di Carta è uguale ad un infartino», ha scritto il profilo social della piattaforma, ripubblicando la foto che Úrsula Corberó ha utilizzato per consolare i fan. «La quinta stagione vi farà andare fuori di testa», ha promesso l’attrice spagnola, nel giorno in cui il mondo avrebbe dovuto godere dei nuovi, e ultimi episodi della serie Netflix.

