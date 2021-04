La Casa Bianca in allerta: "Mai così tante navi russe al confine con l'Ucraina dal 2014" (Di giovedì 8 aprile 2021) “La Russia non ha mai avuto così tante truppe sul confine con l’Ucraina dal 2014”. Lo ha detto la portavoce della Casa Bianca, Jen Psaki, affermando come alla Casa Bianca cresca la preoccupazione per la recente escalation delle aggressioni russe nell’Ucraina orientale compresi i movimenti di truppe russe sul confine con l’Ucraina. Questi sono segnali profondamente preoccupanti”. Per tale ragione, gli Stati Uniti stanno valutando l’opzione di inviare navi da guerra nel Mar Nero nelle prossime settimane per segnalare il sostegno all’Ucraina. A riportare la notizia è stata la Cnn citando alcune fonti. La Us Navy opera di ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 8 aprile 2021) “La Russia non ha mai avutotruppe sulcon l’dal”. Lo ha detto la portavoce della, Jen Psaki, affermando come allacresca la preoccupazione per la recente escalation delle aggressioninell’orientale compresi i movimenti di truppesulcon l’. Questi sono segnali profondamente preoccupanti”. Per tale ragione, gli Stati Uniti stanno valutando l’opzione di inviareda guerra nel Mar Nero nelle prossime settimane per segnalare il sostegno all’. A riportare la notizia è stata la Cnn citando alcune fonti. La Us Navy opera di ...

