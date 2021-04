Khloe Kardashian fa rimuovere dai social una foto senza filtri | poi si mostra in Senza veli | ' Questa sono io'

Khloe Kardashian fa rimuovere dai social una foto senza filtri, poi si mostra in topless: 'Questa sono io' (Di giovedì 8 aprile 2021) Una foto Senza filtri e Senza ritocchi postata per sbaglio da una sua assistente ha mandato su tutte le furie Khloe Kardashian . Nello scatto incriminato appare in bikini, struccata, con i fianchi ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 8 aprile 2021) Unaritocchi postata per sbaglio da una sua assistente ha mandato su tutte le furie. Nello scatto incriminato appare in bikini, struccata, con i fianchi ...

