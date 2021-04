Juventus, Pirlo più sereno dopo la vittoria: la situazione del tecnico (Di giovedì 8 aprile 2021) La posizione di Andrea Pirlo è rafforzata dopo il match contro il Napoli. Il tecnico bianconero continua a godere della fiducia del club Non è una vittoria che avvicina la Juve allo Scudetto, ma una degna reazione per ottenere un posto in Champions. I bianconeri, contro il Napoli, hanno ottenuto 3 punti fondamentali in uno scontro diretto che li mette un passettino avanti nella lotta al piazzamento Champions. Anche Pirlo può stare un po’ più sereno: il successo, infatti, rafforza la sua posizione nei confronti della dirigenza, come spiega Tuttosport. I DETTAGLI SU JuventusNEWS24 Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di giovedì 8 aprile 2021) La posizione di Andreaè rafforzatail match contro il Napoli. Ilbianconero continua a godere della fiducia del club Non è unache avvicina la Juve allo Scudetto, ma una degna reazione per ottenere un posto in Champions. I bianconeri, contro il Napoli, hanno ottenuto 3 punti fondamentali in uno scontro diretto che li mette un passettino avanti nella lotta al piazzamento Champions. Anchepuò stare un po’ più: il successo, infatti, rafforza la sua posizione nei confronti della dirigenza, come spiega Tuttosport. I DETTAGLI SUNEWS24 Leggi su Calcionews24.com

