Juventus-Napoli, Pirlo fa mea culpa: “Ho sbagliato tante cose” (Di giovedì 8 aprile 2021) Quella contro il Napoli sarebbe dovuta essere la partita da non sbagliare assolutamente. Con una sconfitta la Juventus avrebbe perso il quarto posto in classifica e Pirlo avrebbe seriamente rischiato di essere esonerato ma, alla fine, le cose sono andate per il meglio. Proprio il tecnico bianconero al termine della partita ai microfoni di ‘Sky Sport’ ha commentato le voci riguardo un suo possibile addio: “Sono abituato ormai, il ruolo dell’allenatore è questo. Lo sapevo anche prima di iniziare e non mi trova impreparato. Trovare positivi un giorno prima della partita purtroppo è normale, avere questi dubbi fino alla fine non è facile, però è dall’inizio della stagione che andiamo avanti così e speriamo finisca presto tutto”. Juventus-Napoli, Pirlo in allerta: “Non ... Leggi su tuttojuve24 (Di giovedì 8 aprile 2021) Quella contro ilsarebbe dovuta essere la partita da non sbagliare assolutamente. Con una sconfitta laavrebbe perso il quarto posto in classifica eavrebbe seriamente rischiato di essere esonerato ma, alla fine, lesono andate per il meglio. Proprio il tecnico bianconero al termine della partita ai microfoni di ‘Sky Sport’ ha commentato le voci riguardo un suo possibile addio: “Sono abituato ormai, il ruolo dell’allenatore è questo. Lo sapevo anche prima di iniziare e non mi trova impreparato. Trovare positivi un giorno prima della partita purtroppo è normale, avere questi dubbi fino alla fine non è facile, però è dall’inizio della stagione che andiamo avanti così e speriamo finisca presto tutto”.in allerta: “Non ...

