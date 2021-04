Juventus | con Dybala una marcia in più E quella dedica speciale…

Leggi su itasportpress

(Di giovedì 8 aprile 2021) Lavince all'Allianz Stadium contro il Napoli e sorride per le reti di Cristiano Ronaldo e Paulo. La Joya è stata decisiva con il suo sinistro che ha pietrificato Meret e ha regalato i tre punti ai bianconeri. Una rete che è valsa tre punti e unamolto speciale..., la serata dicaption id="attachment 1118433" align="alignnone" width="684"(getty images)/captionTre punti d'oro per lain ottica classifica di Serie A, ma soprattutto una vera e propria iniezione di fiducia anche per i giocatori. In modo particolare per Paulodi nuovo decisivo per la Vecchia Signora. La rete dell'argentino è stata seguita da un'esultanza di gruppo ma soprattutto da una ...