Juventus, Brambati sentenzia: “Pirlo sulla panchina bianconera e Mazzarri a casa è qualcosa di illogico” (Di giovedì 8 aprile 2021) Massimo Brambati non ci sta.Dopo la vittoria conquistata ieri sera dalla Juventus per 2-1 nel recupero della terza giornata di Serie A contro il Napoli, il tecnico bianconero Andrea Pirlo non cessa di essere sotto i riflettori degli addetti ai lavori. Quella dell'ex centrocampista ora allenatore bianconero è stata finora una stagione fallimentare: dall'eliminazione dalla Champions League ad un terzo posto che non è per nulla blindato. Intervenuto ai microfoni del format radiofonico Maracanà, in onda su TMW Radio, l'ex calciatore e procuratore sportivo Massimo Brambati si è espresso a tal proposito."Vedere Mazzarri a casa e Pirlo sulla panchina della Juventus non è logico. Mazzarri dovrebbe essere in ... Leggi su mediagol (Di giovedì 8 aprile 2021) Massimonon ci sta.Dopo la vittoria conquistata ieri sera dallaper 2-1 nel recupero della terza giornata di Serie A contro il Napoli, il tecnico bianconero Andreanon cessa di essere sotto i riflettori degli addetti ai lavori. Quella dell'ex centrocampista ora allenatore bianconero è stata finora una stagione fallimentare: dall'eliminazione dalla Champions League ad un terzo posto che non è per nulla blindato. Intervenuto ai microfoni del format radiofonico Maracanà, in onda su TMW Radio, l'ex calciatore e procuratore sportivo Massimosi è espresso a tal proposito."Vederedellanon è logico.dovrebbe essere in ...

