(Di giovedì 8 aprile 2021)continua a strizzare l'occhio alin vista del prossimo calciomercato e anche ieri sera, dopo il successo sul Porto in Champions, il centrocampista del Chelsea non ha escluso ...

Advertising

sportli26181512 : Jorginho e il Napoli: 'Vorrei tornare': Jorginho, centrocampista del Chelsea, parla... - sportli26181512 : Jorginho, parla l'agente: 'Vuole tornare al Napoli, ma costa tanto': Joao Santos fa il punto sul futuro dell'italo-… - 100x100Napoli : L'agente di #Jorginho parla della voglia di tornare in #Italia del centrocampista. - CampioneOmaggio : @albese5 @gizzo97 Ora di loro si parla dopo tre anni di Sarri... Prima erano (basta trovare vecchi articoli), uno s… - MondoNapoli : TMW - Parla l'agente di Jorginho: 'Rimarrà al Chelsea! Niente Napoli per lui' - -

Ultime Notizie dalla rete : Jorginho parla

Corriere dello Sport.it

Commenta per primo, centrocampista del Chelsea ,a Sky Sport , tornando sul suo passato al Napoli : 'Chi ha vissuto a Napoli non può dimenticare. È stata un'esperienza bellissima, mi sono affezionato ...Poi, sul possibile interessamento della Juve per, dice: " Hanno Arthur in quel ruolo a centrocampo. Il direttore sportivo della Juve Fabio Paratici è una persona di calcio da tempo, conosce ...Commenta per primo Jorginho, centrocampista del Chelsea, parla a Sky Sport, tornando sul suo passato al Napoli: “Chi ha vissuto a Napoli non può dimenticare. È stata un’esperienza bellissima, mi sono ...Joao Santos, agente di Jorginho, ha parlato ai microfoni di Kiss Kiss Napoli di un presunto ritorno del giocatore nel club azzurro. L'agente di Jorginho ...