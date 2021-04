JAXA | la tecnologia dell’agenzia spaziale giapponese

Leggi su periodicodaily

(Di giovedì 8 aprile 2021) L’agenzia governativa che si occupa dell’esplorazionein Giappone (), è una tra le più tecnologicamente avanzate del pianeta.: quando nasce? L’agenzia governativanasce nel 2003 dalla fusione di tre organizzazioni indipendenti. È responsabile della ricerca, dello sviluppo tecnologico e del lancio di satelliti in orbita. È anche coinvolta in missioni avanzate come