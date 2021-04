Italia verso l’arancione: in rosso solo 2 regioni (Di giovedì 8 aprile 2021) Valentina Dardari Secondo i nuovi dati dell'Iss, soltanto due regioni resterebbero rosse. Qualcosa però non quadra Già da martedì prossimo l’Italia potrebbe tornare a essere tutta colorata di arancione, a eccezione di due regioni, la Campania e la Valle d’Aosta che resterebbero ancora in zona rossa. Se così davvero avvenisse, potrebbero riaprire i negozi, tornerebbero a essere permesse le visite ad amici e parenti, e anche gli spostamenti all’interno del proprio comune non sarebbero più vietati. A sperare nel cambio sono sette delle nove regioni ancora adesso in fascia rossa. Il record di decessi in Italia Proprio ieri era stato registrato il record di decessi dall’inizio dell’anno: 627. Queste regioni sarebbero infatti in regola con il nuovo parametro, insieme al ... Leggi su ilgiornale (Di giovedì 8 aprile 2021) Valentina Dardari Secondo i nuovi dati dell'Iss, soltanto dueresterebbero rosse. Qualcosa però non quadra Già da martedì prossimo l’potrebbe tornare a essere tutta colorata di arancione, a eccezione di due, la Campania e la Valle d’Aosta che resterebbero ancora in zona rossa. Se così davvero avvenisse, potrebbero riaprire i negozi, tornerebbero a essere permesse le visite ad amici e parenti, e anche gli spostamenti all’interno del proprio comune non sarebbero più vietati. A sperare nel cambio sono sette delle noveancora adesso in fascia rossa. Il record di decessi inProprio ieri era stato registrato il record di decessi dall’inizio dell’anno: 627. Questesarebbero infatti in regola con il nuovo parametro, insieme al ...

