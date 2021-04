Italia Under 21, Nicolato: “Bilancio positivo negli Europei, il pubblico ci manca tanto” (Di giovedì 8 aprile 2021) “Il Bilancio del nostro cammino negli Europei finora è positivo: considerando le difficoltà incontrate siamo molto soddisfatti“. Lo ha dichiarato il ct dell’Italia Under 21 Paolo Nicolato, ospite della prima punta di “B Magazine”, ideato e condotto dal giornalista Maurizio Insardà e in onda sul canale ufficiale YouTube della Lega B con la partecipazione fissa di Italo Cucci, giornalista e direttore editoriale dell’agenzia di stampa Italpress. “Troppe espulsioni nel girone con Repubblica Ceca, Spagna e Slovenia? Alcune sono state meritate, un paio in particolare, perché dovute a comportamenti che non fanno parte di noi, anche se può succedere ai giovani a causa del grande agonismo in partite così importanti – ha riconosciuto il ct – Altri provvedimenti sono stati ... Leggi su sportface (Di giovedì 8 aprile 2021) “Ildel nostro camminofinora è: considerando le difficoltà incontrate siamo molto soddisfatti“. Lo ha dichiarato il ct dell’21 Paolo, ospite della prima punta di “B Magazine”, ideato e condotto dal giornalista Maurizio Insardà e in onda sul canale ufficiale YouTube della Lega B con la partecipazione fissa di Italo Cucci, giornalista e direttore editoriale dell’agenzia di stampa Italpress. “Troppe espulsioni nel girone con Repubblica Ceca, Spagna e Slovenia? Alcune sono state meritate, un paio in particolare, perché dovute a comportamenti che non fanno parte di noi, anche se può succedere ai giovani a causa del grande agonismo in partite così importanti – ha riconosciuto il ct – Altri provvedimenti sono stati ...

