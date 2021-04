Isola dei Famosi | l’annuncio di Ilary Blasi | “Questo giovedì non andremo in onda | ecco perché”

(Di giovedì 8 aprile 2021) Salta la puntata dell’deiprevista per stasera,8 aprile, su Canale 5. Il reality show condotto dae con opinionisti Iva Zanicchi, Elettra Lamborghini e Tommaso Zorzi tornerà regolarmente inlunedì 12 aprile. Il motivo è stato svelato dalla stessa conduttrice: “noninlasceremo spazio all’esordio dei nostri cugini spagnoli con la loroche si chiama Supervivientes, insu Telecinco”. E ancora: “Per ragioni logistiche,avranno barche ed elicotteri, abbiamo preferito non andare in, ma dalla prossima settimana ritorneremo come sempre il lunedì e ...

