Isola dei Famosi, Fariba “mortificata” dal gruppo: il web tuona, ecco che succede – VIDEO (Di giovedì 8 aprile 2021) I più forti fanno sempre “paura”, è sempre andata in questo modo. Sarà per questo, quindi, che i naufraghi de L’Isola dei Famosi non fanno altro che sminuire i tentativi di Fariba Tehrani di fare gruppo? Potrebbe essere… Isola dei Famosi, Fariba “mortificata” dal gruppo: ecco perché Dopo avere pescato un glorioso bottino (per via... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di giovedì 8 aprile 2021) I più forti fanno sempre “paura”, è sempre andata in questo modo. Sarà per questo, quindi, che i naufraghi de L’deinon fanno altro che sminuire i tentativi diTehrani di fare? Potrebbe essere…dei” dalperché Dopo avere pescato un glorioso bottino (per via... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

MediasetPlay : C’è chi ha la notte dei Golden Globe… noi abbiamo i Golden Social e i protagonisti siete proprio voi: ecco una clas… - fanpage : Silvia, salutata da Tommaso Zorzi all’#Isola dei famosi, è la figlia di Paolo Bonolis - IsolaDeiFamosi : Stasera c’è un solo appuntamento al quale non dovete mancare: l’Isola dei Famosi!?????? #Isola ?? - sotterfugix : Io sto aspettando dei video che provino la supponenza di Brando, magari è solo rompi scatole e non lo fa per sentirsi superiore. #isola - Annarosamancin1 : RT @headandthoughts: #Faribona scusali, credevi di andare all’isola dei famosi, ma ti sei ritrovata nel kindergarten hondureño Come non s… -