“Ipocrita” UeD | bomba contro Samantha Curcio L’ex dama la demolisce | non ha gradito quello che è successo

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 8 aprile 2021) Uomini e Donne,è ancora protagonista. Dopo aver detto addio a 3 suoi corteggiatori (Roberto, Ugo e Gero) la bellissimasembra molto attratta da Alessio ma dovrà scegliere se dare un’ulteriore opportunità ai nuovi corteggiatori. Uno è una vecchia conoscenza, già tentatore di Manila Nazzaro ed ex Temptation Island. In questo caso vi anticipiamo che una scintilla tra i due si accenderà. Con l’altro, invece, accadrà qualcosa di imprevisto. Proprioche ci vuole per ravvivare un trono rosa apparso non troppo scoppiettante negli ultimi tempi. La bella, cresciuta in una famiglia del Sud Italia, molto rispettosa dei valori tradizionali e legatissima ai nonni, avrà quindi due nuove occasioni per intraprendere una relazione. Ma non è questo oggi a ...