Io a Real Housewives di Napoli al posto delle regina delle "papi girl" Noemi Letizia: vi racconto la mia esperienza "fuori dal coro" (Di giovedì 8 aprile 2021) Sono entrata a metà corsa, un cavallo si è azzoppato e hanno chiamato me per sostituire la puledra, l'ex "papi girl", Noemi Letizia, che comunque non gode più tanto della benedizione del Berlusca. Io e Noemi siamo lontane anni luci, come formazione, età, interessi, motivazioni…Più di una volta mi sono chiesta: "Ma che ci faccio qui". Stavo per mollare tutto. Invece sono rimasta e alla fine sono contenta della mia scelta perché l'immagine che buca lo schermo è di una Napoli splendente. Napoli, in tutta le sue meraviglie e sfaccettature, è protagonista. Noi tutte, RHW ( acronimo per Real Housewives) davanti a tanta bellezza, siamo solo sbiadite comparse. Volevo che passasse lo spirito della mia partecipazione: rilancio di ...

