Inzaghi positivo al Covid, parla la moglie: “Guai a chiamarla influenza” (Di giovedì 8 aprile 2021) È iniziato tutto con la febbre di Andrea, poi dopo 5 giorni di tamponi negativi l’esito: Simone Inzaghi e tutta la sua famiglia sono risultati positivi al Covid. L’annuncio lo ha dato la moglie dell’allenatore della Lazio, Gaia Lucariello, con una storia Instagram. Che ha poi raccontato gli ultimi giorni al Messaggero. “Mi hanno detto che capita spesso che ci siano persone che hanno tutti i sintomi del Covid ma risultano negative al tampone – ha detto Lucariello. – E che non sempre il test, specie il rapido, individua la positività”. Sulle su condizioni di salute: “Sto male. Mi sto curando come se stessi in ospedale. Cortisone, eparina. E’ molto peggio di quello che si pensa. Guai a chi dice che è una semplice influenza. Come lo abbiamo preso? Non ne ho assolutamente idea, siamo sempre ... Leggi su italiasera (Di giovedì 8 aprile 2021) È iniziato tutto con la febbre di Andrea, poi dopo 5 giorni di tamponi negativi l’esito: Simonee tutta la sua famiglia sono risultati positivi al. L’annuncio lo ha dato ladell’allenatore della Lazio, Gaia Lucariello, con una storia Instagram. Che ha poi raccontato gli ultimi giorni al Messaggero. “Mi hanno detto che capita spesso che ci siano persone che hanno tutti i sintomi delma risultano negative al tampone – ha detto Lucariello. – E che non sempre il test, specie il rapido, individua la positività”. Sulle su condizioni di salute: “Sto male. Mi sto curando come se stessi in ospedale. Cortisone, eparina. E’ molto peggio di quello che si pensa.a chi dice che è una semplice. Come lo abbiamo preso? Non ne ho assolutamente idea, siamo sempre ...

Advertising

Adnkronos : #Inzaghi positivo al #Covid 19 con tutta la famiglia, l’annuncio della moglie. - DiMarzio : La conferma è arrivata dalla moglie di #Inzaghi: positiva tutta la famiglia - infoitsport : Lazio, l'allenatore Inzaghi è positivo al Covid: lo rivela la moglie - IoNascoQui : INZAGHI POSITIVO AL COVID: LAZIO IN ANSIA PER LA TRASFERTA DI VERONA. IL TECNICO E' SATO INEVITABILMENTE A CONTAT… - IoNascoQui : Simone Inzaghi positivo al covid ed in isolamento domiciliare, parla la compagna Gaia ai microfoni de “Il Messagger… -