“Invasione” di meduse nel Golfo di Trieste | il fenomeno spettacolare e storico arriva sotto costa – Video

(Di giovedì 8 aprile 2021) Il mare neldiha praticamente cambiato colore a causa delleche, trascinate dalla corrente, sonote, tra il molo Audace e la Stazione Marittima. Decine di esemplari di Rhizostoma pulmo, una dellepiù grandi tra quelle che abitano del nord dell’Adriatico, sono quindi visibili ad occhio nudo dalla terraferma, come mostra il. Il, come spiega l’Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale – OGS che ha condiviso ilgirato da Luciano Burla, si chiama “sciamatura” o meglio “bloom” e non è raro. “La presenza di questenel nostroè stata osservata già alla fine dell’’800 e da inizio novecento ...

Una vera e propriadiha scatenato una raffica di foto che hanno invaso i social nelle ultime ore. Verosimilmente questo 'popolamento' insolito è dovuto al surriscaldamento globale, ...Sulle spiagge del savonese riecco, come ogni anno, l'delle 'velelle'. Si tratta di un tipico fenomeno naturale che vede come protagoniste ...alla stessa famiglia dei polipi e delle, che ...L’assembramento di Rhizostoma pulmo sarebbe stato causato dal vento e le correnti marine - FOTO e VIDEO sono subito finiti sui social ...TRIESTE - C'era davvero da strabuzzare gli occhi per rendersi conto che quanto si è visto oggi nelle acque del Golfo triestino antistante le Rive cittadine non era uno scherzo ...