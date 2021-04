Intervista a  ' Diavola' | l' unica donna fantino del Palio di Siena

Leggi su agi

(Di giovedì 8 aprile 2021) AGI - Sin da bambina aveva un sogno nel cassetto: quello di poter disputare ildiin sella a un destriero. E a volte i desideri si avverano, tanto che non solo Rosanna Bonelli riesce a gareggiare negli anni '50 del ‘900, ma in quel secolo agguanta anche un altro record: l'amazzone a correre in Piazza del Campo in tutto il 1900. E in parte, questo, lo si deve anche a un film. Un traguardo ancora oggi difficile per tanti, viste le caratteristiche richieste: forza, capacità equestri non indifferenti, talento, concorrenza spietata, accompagnata da una fitta rete di ostacoli. Ma '' questo il soprannome che le affibbiarono, ci riuscì. Ma la sua storia è a dir poco esemplare. La testardaggine, accompagnata da una straordinaria capacità tecnica, risultarono infatti gli ingredienti perfetti per ...