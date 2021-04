Insigne Napoli, l’agente incontra il Milan: tutta la verità (Di giovedì 8 aprile 2021) Lorenzo Insigne è sempre più il simbolo del Napoli, ma il suo futuro resta in bilico. Il suo agente avrebbe incontrato il Milan come svelato da Sky Sport Novità importanti per quanto riguarda il futuro di Lorenzo Insigne. Il capitano del Napoli è diventato sempre più amato dai tifosi partenopei. Anche nella sfida di recupero L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di giovedì 8 aprile 2021) Lorenzoè sempre più il simbolo del, ma il suo futuro resta in bilico. Il suo agente avrebbeto ilcome svelato da Sky Sport Novità importanti per quanto riguarda il futuro di Lorenzo. Il capitano delè diventato sempre più amato dai tifosi partenopei. Anche nella sfida di recupero L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

