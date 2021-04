Insigne come Maradona e più di Cavani: i traguardi nel ko con la Juve (Di giovedì 8 aprile 2021) Lorenzo fa 81. come Diego : già, ma che amarezza. Il gol più amaro della sua super stagione, non c'è che dire, sottolineato anche con una smorfia immediata come a dire: peccato, è tardi. Magari non ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 8 aprile 2021) Lorenzo fa 81.Diego : già, ma che amarezza. Il gol più amaro della sua super stagione, non c'è che dire, sottolineato anche con una smorfia immediataa dire: peccato, è tardi. Magari non ...

Advertising

berthayoko : @jo19N26 Ti ho portato sfiga e chiedo scusa. Avevi ragione sull'atteggiamento, come in SCoppa ti presenti con Insig… - sportli26181512 : Insigne come Maradona e più di Cavani: i traguardi nel ko con la Juve: Nella sconfitta di ieri sera all'Allianz Sta… - 2003_manchester : RT @NonEvoluto: #WhatApp Duranteg l'incontro di ieri tra #Pisacane e il #Milan, fatto passare come semplice visita di cortesia, è stato off… - marcomagliano22 : RT @NonEvoluto: #WhatApp Duranteg l'incontro di ieri tra #Pisacane e il #Milan, fatto passare come semplice visita di cortesia, è stato off… - Rossonero__1899 : RT @NonEvoluto: #WhatApp Duranteg l'incontro di ieri tra #Pisacane e il #Milan, fatto passare come semplice visita di cortesia, è stato off… -