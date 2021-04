Inps: Bonus baby sitter attivo da oggi (Di giovedì 8 aprile 2021) Con una nota, l’Inps fa sapere che da oggi è attivo il servizio online per richiedere il nuovo Bonus baby-sitting, del quale cambiano importi e categorie aventi diritti rispetto alla precedente edizione. Dal sito www.Inps.it, può essere inoltrata la domanda utilizzando l’apposito servizio “Bonus servizi di babysitting”, e tramite gli enti di Patronati, utilizzando i servizi da loro offerti gratuitamente. Bonus: modalità e chi può richiederlo I cittadini che intendono presentare domanda mediante l’applicazione web possono accedere al servizio effettuando il riconoscimento dell’identità digitale tramite SPID almeno di livello 2, CIE (Carta d’identità elettronica), CNS (Carta nazionale dei servizi), quindi tramite il Pin di tipo ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 8 aprile 2021) Con una nota, l’fa sapere che dail servizio online per richiedere il nuovo-sitting, del quale cambiano importi e categorie aventi diritti rispetto alla precedente edizione. Dal sito www..it, può essere inoltrata la domanda utilizzando l’apposito servizio “servizi disitting”, e tramite gli enti di Patronati, utilizzando i servizi da loro offerti gratuitamente.: modalità e chi può richiederlo I cittadini che intendono presentare domanda mediante l’applicazione web possono accedere al servizio effettuando il riconoscimento dell’identità digitale tramite SPID almeno di livello 2, CIE (Carta d’identità elettronica), CNS (Carta nazionale dei servizi), quindi tramite il Pin di tipo ...

