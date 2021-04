(Di giovedì 8 aprile 2021) (Teleborsa) – L’dà il via a partire daalla procedura per richiedere il, previsto dal Decreto Legge n. 30 del 13 marzo 2021. Rispetto alla precedente edizione del, – spiega l’Istituto – sono cambiati importi e categorie di aventi diritto, fattori che hanno richiesto il necessario allineamento delle procedure amministrative e la configurazione di quelle informatiche, soprattutto per disegnare i nuovi profili di autorizzazione e incompatibilità. La domanda può essere inoltrata dal sito internet dell’utilizzando l’appositoservizi di”, o tramite gli enti di Patronati, utilizzando i servizi ...

Advertising

emanuele_morabi : Inps,attivo da oggi il servizio online per il nuovo bonus baby-sitting - fisco24_info : Inps, nuovo bonus baby sitter: da oggi è possibile fare domanda online: Rispetto alla precedente edizione del bonus… - sole24ore : Inps, nuovo bonus baby sitter: da oggi è possibile fare domanda online - zazoomblog : Inps: Bonus baby sitter attivo da oggi - #Inps: #Bonus #sitter #attivo - varesenews : È attivo il servizio online per il nuovo bonus baby-sitting -

Ultime Notizie dalla rete : INPS attivo

La domanda può essere inoltrata dal sito internet dell'utilizzando l'apposito servizio online "Bonus servizi di babysitting" , o tramite gli enti di Patronati , utilizzando i servizi da loro ...Al via le domande per ottenere il bonus babysitting - Archivio . Da oggi èil servizio on line per chiedere il nuovo bonus babysitting. Lo fa sapere l'con una nota, ricordando che rispetto alla precedente edizione del bonus, sono cambiati importi e categorie di ...(Teleborsa) - L'Inps dà il via a partire da oggi alla procedura per richiedere il nuovo bonus baby-sitting, previsto dal Decreto Legge n. 30 del 13 marzo 2021. Rispetto alla precedente edizione ...Sei sono le persone denunciate dai Carabinieri per indebita percezione del reddito di cittadinanza. Hanno avuto il sussidio ma senza averne i requisiti.Ed è di 21mila euro la somma che dovrà essere or ...