India, dalle ipotesi dell’immunità di gregge al boom dei contagi: mai così tanti da inizio pandemia. Ecco perché (Di giovedì 8 aprile 2021) A inizio febbraio era stata addirittura avanzata l’ipotesi dell’immunità di gregge, visto il crollo di contagi, morti e ricoveri in terapia intensiva. Ma ora il trend della crisi sanitaria in India ha iniziato a percorrere la strada inversa: per la prima volta da inizio pandemia sono stati accertati più di 125mila contagi e 685 morti in 24 ore. Si tratta del bollettino peggiore dal 4 novembre, quando vennero registrate 713 vittime. Dall’inizio dell’emergenza sanitaria, scrive Hindustan Times, sono 12.928.574 i casi e i 166.862 decessi per complicanze legate al Covid-19. Nel gigante asiatico con una popolazione di oltre 1,3 miliardi di persone, sono 910.319 i casi attivi. Lo stato di Maharashtra, dove si trova Mumbai, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 8 aprile 2021) Afebbraio era stata addirittura avanzata l’di, visto il crollo di, morti e ricoveri in terapia intensiva. Ma ora il trend della crisi sanitaria inha iniziato a percorrere la strada inversa: per la prima volta dasono stati accertati più di 125milae 685 morti in 24 ore. Si tratta del bollettino peggiore dal 4 novembre, quando vennero registrate 713 vittime. Dall’dell’emergenza sanitaria, scrive Hindustan Times, sono 12.928.574 i casi e i 166.862 decessi per complicanze legate al Covid-19. Nel gigante asiatico con una popolazione di oltre 1,3 miliardi di persone, sono 910.319 i casi attivi. Lo stato di Maharashtra, dove si trova Mumbai, ...

