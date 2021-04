“Incredibile | dicci come fai” Barbara D’Urso è ‘unica’ | ne sono tutti convinti dopo la nuova foto

(Di giovedì 8 aprile 2021), giovanissima e incinta. I suoi follower non si lasciano sfuggire un dettaglio fondamentale: “Com’è possibile?”. Ma partiamo dal principio. Solo poche ore fa, la sfavillante Carmelita ha pubblicato sul suo profilo Instagram unadavvero niente male che ha fatto subito il giro del web. Periodo di grandissime novità per Barbarella, rimasta orfana di Live-Non è la. Alle porte un super chiacchierato presunto abbandono Mediaset. Parrebbe infatti che, stando ai rumor, Piersilvio Berlusconi sia stufo del genere di televisione proposto da. Assunto ciò e sommando la recente faida interna con la De Filippi, il vaso chiamato Carmelita sarebbe traboccato. La nostalgicasui social ci riporta a un passato tranquillo… (Continua ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Incredibile dicci

Caffeina Magazine

qualcosa del concept del progetto: Perché hai pensato alla Belle Époque? È un'epoca ... Ècome in un arco di tempo così breve la capitale francese sia stata teatro di cambiamenti e ...Mi fa impazzire, ha un sound, uno slang tutto suo, ai miei figli ho detto di ascoltarlo. Beh,di più a questo punto? Il suo nome è Three Mone e la prima hit si intitola Stone Hate . ...La vita in diretta, Mara Venier riprende simpaticamente Alberto Matano: "Ti avevo detto di non chiamarmi!" Nella puntata di oggi 5 aprile de La vita in ...