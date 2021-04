Incentivi - Finiti i fondi per le auto ibride | a benzina e a gasolio

(Di giovedì 8 aprile 2021) Come previsto, sono terminati nel pomeriggio dell'8 aprile gliper lenuove, ae a: i 250 milioni stanziati con la legge di bilancio per il 2021 e destinati all'acquisto, con rottamazione, di vetture con emissioni di anidride carbonica comprese tra 61 e 135 g/km sono andati esauriti in appena 14 settimane. Ci sono ancoraper elettriche e plug-in. In attesa di un possibile rifinanziamento del fondo, sono ancora disponibili, invece, contributi statali sulle altre fasce di emissioni di anidride carbonica. In particolare, per lecon CO2 compresa tra 0 e 60 g/km e prezzo di listino inferiore a 50 mila euro, accessori compresi ma escluse Iva, Ipt e messa su strada, rimangono oltre 170 milioni di ecobonus erogato dallo Stato a ...

... da una quindicina d'anni gestisce una parte dei propri prodotti semilavorati ein un ... che tramite la piattaforma Eliot 4.0 sta permettendo a Euro - Fer non solo di accedere aglidi ...Chiariamo l'equivoco: non è vero che glisono. Sono quasi terminati quelli per benzina e diesel. Idem per le ibride classiche. Ma attenzione: ci sono ancora denari per la fascia 0 - 60 g/km. Elettriche e ibride plug - in. ...I 250 milioni stanziati dallo Stato per le vetture con emissioni di CO2 tra i 61 e 35 g/km sono terminati in 14 settimane. Restano a disposizione i contributi per elettriche e plug-in ...In attesa di un eventuale rinnovo, restano gli sconti per elettriche e ibride plug-in I 250 milioni di euro destinati agli incentivi rottamazione 2021 per auto a benzina, diesel, ibride, GPL e metano ...