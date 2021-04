Incentivi auto: esaurito il fondo per le auto nella fascia tra 61 e 135 g/km di CO2HDblog.it (Di giovedì 8 aprile 2021) Il fondo dedicato agli Incentivi per le auto nella fascia tra 61 e 135 g/km di CO2 è esaurito. Guardando sul sito dedicato all’Ecobonus si può vedere che sono rimaste solo le “briciole”. Questo significa che non sarà più possibile approfittare del contributo economico erogato dallo Stato a fronte della rottamazione di un vecchio veicolo. Per il mercato auto, provato dalla crisi causata dalla pandemia, si tratta di una notizia non certamente positiva. In questa fascia si trovano le autovetture che più comunemente le persone acquistano. Dunque, gli Incentivi per questi mezzi sono i più importanti per sostenere il mercato. I dati mensili sulle immatricolazioni sono ... Leggi su helpmetech (Di giovedì 8 aprile 2021) Ildedicato agliper letra 61 e 135 g/km di CO2 è. Guardando sul sito dedicato all’Ecobonus si può vedere che sono rimaste solo le “briciole”. Questo significa che non sarà più possibile approfittare del contributo economico erogato dallo Stato a fronte della rottamazione di un vecchio veicolo. Per il mercato, provato dalla crisi causata dalla pandemia, si tratta di una notizia non certamente positiva. In questasi trovano levetture che più comunemente le persone acquistano. Dunque, gliper questi mezzi sono i più importanti per sostenere il mercato. I dati mensili sulle immatricolazioni sono ...

