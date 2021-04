In Sorriso Grande di Alessandra Amoroso la luce dopo il buio: “Vivo di musica ma ascolto anche il silenzio” (Di giovedì 8 aprile 2021) “Amo la luce ma ho imparato che esiste anche il buio”, scrive Alessandra Amoroso su Sorriso Grande nel condividere le sue emozioni sui social. Da oggi è disponibile Sorriso Grande di Alessandra Amoroso, che fa seguito al primo inedito – pubblicato ieri – Piuma. I due brani sono stati presentati dalla cantante salentina in uno speciale evento che si è tenuto nella serata di ieri all’estero del Palazzo dello Sport di Roma, dedicato ai lavoratori dello spettacolo e fruibile dai fan da casa, in streaming. “Vivo di musica ma ascolto anche il silenzio”, le parole di Alessandra Amoroso ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 8 aprile 2021) “Amo lama ho imparato che esisteil”, scrivesunel condividere le sue emozioni sui social. Da oggi è disponibiledi, che fa seguito al primo inedito – pubblicato ieri – Piuma. I due brani sono stati presentati dalla cantante salentina in uno speciale evento che si è tenuto nella serata di ieri all’estero del Palazzo dello Sport di Roma, dedicato ai lavoratori dello spettacolo e fruibile dai fan da casa, in streaming. “dimail”, le parole di...

Advertising

AmorosoOF : A tra poco con il nostro evento streaming per tutti coloro che hanno presalvato 'Piuma' e 'Sorriso grande' entro il… - AmorosoOF : 'Sorriso grande” per me è una canzone di consapevolezze e speranza e mi auguro che da questo momento lo possa esser… - OndeFunky : Sorriso grande. Salutarsi così con la speranza e il pop dentro al cuore #AmorosoDriveIn - vittospa : Sorriso Grande cresce ascolto dopo ascolto 'oggi no oggi no non si muore d'amore'! #SorrisoGrande - Asia90847274 : Quale miglior cosa di ascoltare Sorriso Grande tra una videolezione e l'altra. Mi da una carica pazzesca #sorrisogrande -