In Italia vaccino AstraZeneca solo agli over 60 (Di giovedì 8 aprile 2021) In arrivo una circolare del Ministero della Salute per la somministrazione del vaccino AstraZeneca agli over 60: secondo richiamo confermato per chi l'ha già fatto "A breve faremo una circolare molto chiara sulla somministrazione del vaccino AstraZeneca per gli over 60". E' quanto riferito, secondo quanto apprende l'agenzia Dire (www.dire.it), dal ministro della Salute Roberto… L'articolo Corriere Nazionale.

Agenzia_Italia : Convocati dalla Regione per il vaccino ma l'ospedale milanese non lo sa - valigiablu : EMA: “Legame possibile tra vaccino AstraZeneca e casi estremamente rari di trombosi cerebrale e dell’addome”. L’Ita… - Corriere : ??Limiti per AstraZeneca: consigliato a over 60 Seconde dosi: non si cambia - Toniapatty : RT @webefapa: La #Baviera firma precontratto per il vaccino #SputnikV Quando l'Italia si sceglierà????? E dire che #Putin farebbe con noi… - ANGELOGHERARDI : RT @HANIA243474887: Alla fine Astrazeneca (o nuovo nome) per over 60. In Italia. Per ora. Tanto se muoiono gli over 60... 'erano vecchi, no… -