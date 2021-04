In Italia la distanza si accorcia con l’amicizia digitale (Di giovedì 8 aprile 2021) ROMA – In tempi di mutamenti repentini la scuola è costretta a operare attraverso nuove modalità che, in particolar modo per la distanza, mortificano le relazioni sociali. Così l’amicizia digitale scende in campo tra gli alunni della 1H della secondaria di I grado dell’Istituto Comprensivo ‘Viale Legnano’ di Parabiago, in provincia di Milano, e gli alunni della 1D e 1E dell’Istituto Comprensivo ‘Giacomo Leopardi’ di Licata in provincia di Agrigento. Un vero e proprio gemellaggio tra istituti che in nome di uno scambio costantemente connesso, vuole essere una soluzione concreta a questa distanza forzata, seppur geografica. Leggi su dire (Di giovedì 8 aprile 2021) ROMA – In tempi di mutamenti repentini la scuola è costretta a operare attraverso nuove modalità che, in particolar modo per la distanza, mortificano le relazioni sociali. Così l’amicizia digitale scende in campo tra gli alunni della 1H della secondaria di I grado dell’Istituto Comprensivo ‘Viale Legnano’ di Parabiago, in provincia di Milano, e gli alunni della 1D e 1E dell’Istituto Comprensivo ‘Giacomo Leopardi’ di Licata in provincia di Agrigento. Un vero e proprio gemellaggio tra istituti che in nome di uno scambio costantemente connesso, vuole essere una soluzione concreta a questa distanza forzata, seppur geografica.

