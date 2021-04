In Italia il primato delle morti per Covid per milione di abitanti: ecco perché si muore di più (Di giovedì 8 aprile 2021) Triste primato per l'Italia, ancora alle prese con una severa lotta alla pandemia. Con 43 vittime a settimana per milione di abitanti, l'Italia è il Paese con più decessi per Covid - 19 tra i ... Leggi su globalist (Di giovedì 8 aprile 2021) Tristeper l', ancora alle prese con una severa lotta alla pandemia. Con 43 vittime a settimana perdi, l'è il Paese con più decessi per- 19 tra i ...

Advertising

dragonofdojima4 : RT @claudio_2022: Le mani dei rom sul Recovery Plan: “Dateci i fondi, siamo risorsa per l’Italia” I rom sono una risorsa per l'Italia. Q… - PrincipiFranco : RT @claudio_2022: Le mani dei rom sul Recovery Plan: “Dateci i fondi, siamo risorsa per l’Italia” I rom sono una risorsa per l'Italia. Q… - globalistIT : - rontagnano : RT @claudio_2022: Le mani dei rom sul Recovery Plan: “Dateci i fondi, siamo risorsa per l’Italia” I rom sono una risorsa per l'Italia. Q… - dsturabotti : RT @GruppoSaviola: Il settore del #LegnoArredo italiano ha il primato in Europa in economia circolare. L'Italia in #10Selfie, @SymbolaFonda… -