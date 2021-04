In carcere per corruzione si è ucciso il dirigente medico Sabatino Trotta (Di giovedì 8 aprile 2021) Chieti - Il dirigente del Dipartimento di Salute mentale, Sabatino Trotta, si è tolto la vita all'interno del carcere di Vasto dove era stato rinchiuso nella mattinata di ieri dopo l'arresto per corruzione nell'ambito di un'inchiesta sugli appalti pilotati alla Asl di Pescara, inchiesta coordinata dal procuratore capo Anna Rita Mantini. Trotta, è morto intorno alla mezzanotte, nonostante sia stato prontamente soccorso sia dagli agenti di guardia sia dagli uomini del 118 intervenuti sul posto. Secondo l'accusa, Sabatino Trotta avrebbe beneficiato di regali, gioielli, viaggi e orologi costosissimi per pilotare la gara pubblica da 11 milioni di euro e favorire la cooperativa sotto inchiesta. leggi tutto Leggi su abruzzo24ore.tv (Di giovedì 8 aprile 2021) Chieti - Ildel Dipartimento di Salute mentale,, si è tolto la vita all'interno deldi Vasto dove era stato rinchiuso nella mattinata di ieri dopo l'arresto pernell'ambito di un'inchiesta sugli appalti pilotati alla Asl di Pescara, inchiesta coordinata dal procuratore capo Anna Rita Mantini., è morto intorno alla mezzanotte, nonostante sia stato prontamente soccorso sia dagli agenti di guardia sia dagli uomini del 118 intervenuti sul posto. Secondo l'accusa,avrebbe beneficiato di regali, gioielli, viaggi e orologi costosissimi per pilotare la gara pubblica da 11 milioni di euro e favorire la cooperativa sotto inchiesta. leggi tutto

