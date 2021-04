In arrivo un nuovo naufrago sull’Isola? L’indiscrezione su Ignazio Moser (Di giovedì 8 aprile 2021) Ignazio Moser potrebbe essere l’atteso ultimo naufrago dell’Isola dei Famosi. Per l’ex gieffino mancherebbe solo una firma, a giudicare dalle prime indiscrezioni che fa trapelare Gabriele Parpiglia di Giornalettismo. Se così fosse, sarebbe il secondo reality show al quale partecipa l’ex ciclista Ignazio Moser, dopo la sua apparizione al Grande Fratello VIP nell’edizione del 2017. Cinque nuovi naufraghi sull’Isola? Ignazio Moser sarà forse l’ultimo dei cinque naufraghi che potrebbero, a breve, fare il loro ingresso sull’Isola dei Famosi. Lo sbarco in Honduras è già ufficiale per altri quattro futuri partecipanti. Si tratta della conduttrice Emanuela Tittocchia, l’influencer Manuela Ferrera, Rosalinda Cannavò fresca di ... Leggi su periodicoitaliano (Di giovedì 8 aprile 2021)potrebbe essere l’atteso ultimodell’Isola dei Famosi. Per l’ex gieffino mancherebbe solo una firma, a giudicare dalle prime indiscrezioni che fa trapelare Gabriele Parpiglia di Giornalettismo. Se così fosse, sarebbe il secondo reality show al quale partecipa l’ex ciclista, dopo la sua apparizione al Grande Fratello VIP nell’edizione del 2017. Cinque nuovi naufraghisarà forse l’ultimo dei cinque naufraghi che potrebbero, a breve, fare il loro ingressodei Famosi. Lo sbarco in Honduras è già ufficiale per altri quattro futuri partecipanti. Si tratta della conduttrice Emanuela Tittocchia, l’influencer Manuela Ferrera, Rosalinda Cannavò fresca di ...

Advertising

cinemaniaco_fb : ?????????????? La donna alla finestra: il nuovo trailer del film con Amy Adams in arrivo su Netflix… - cinemaniaco_fb : ?????????????? Netflix e Sony stringono un nuovo accordo: in arrivo in streaming anche Morbius, Venom e Spider-Man… - motormaniaci : Un nuovo articolo dal titolo (Patenti: novità in arrivo dall'UE, ma non si guardi solo all'età dei conducenti) è st… - TSOWrestling : In arrivo un nuovo videogioco #WWE? Possibile annuncio durante #WrestleMania! - amantecnologia : COLD WAR / WARZONE ITA: Questa sera è stato aggiunto nel negozio di Cold War (a breve in arrivo in quello di WarZon… -

Ultime Notizie dalla rete : arrivo nuovo Riaperture, c'è la data (finalmente). Chi e quando torna a lavorare Provvedimento, che arriverà con un nuovo decreto entro fine mese, che serve anche a placare la ... Allentamento in arrivo anche per le visite ai parenti e agli amici nelle abitazioni private, per la ...

C'è un nuovo virus che si diffonde con WhatsApp: come evitarlo ... che una volta scaricato poteva monitorare le notifiche in arrivo sul dispositivo infettato e ... Come evitare il nuovo virus via WhatsApp La società di sicurezza ha tempestivamente informato Google dell ...

Bonus fiscali edilizi al 110%, in arrivo un nuovo servizio comunale Corriere Cesenate Draghi alle Regioni: chi vaccina gli anziani, riapre “È chiaro che le Regioni che sono più avanti nelle vaccinazioni con fragili e più vulnerabili sarà più facile riaprire”. La nuova bussola del governo la fissa direttamente Mario Draghi irrompe nel dib ...

Nuovi guai per Ernst di Hannover, condannato a dieci mesi Aveva aggredito alcuni agenti e domestici. Deve farsi seguire da uno psichiatra, ha stabilito il giudice. Ma la moglie, a sorpresa, gli tende la mano e lo difende dal figlio, con il quale l'artistocra ...

Provvedimento, che arriverà con undecreto entro fine mese, che serve anche a placare la ... Allentamento inanche per le visite ai parenti e agli amici nelle abitazioni private, per la ...... che una volta scaricato poteva monitorare le notifiche insul dispositivo infettato e ... Come evitare ilvirus via WhatsApp La società di sicurezza ha tempestivamente informato Google dell ...“È chiaro che le Regioni che sono più avanti nelle vaccinazioni con fragili e più vulnerabili sarà più facile riaprire”. La nuova bussola del governo la fissa direttamente Mario Draghi irrompe nel dib ...Aveva aggredito alcuni agenti e domestici. Deve farsi seguire da uno psichiatra, ha stabilito il giudice. Ma la moglie, a sorpresa, gli tende la mano e lo difende dal figlio, con il quale l'artistocra ...