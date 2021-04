Imprese | commercialisti impegnati nel contrasto alle mafie in cerca di guadagni

Leggi su dire

(Di giovedì 8 aprile 2021) NAPOLI – “Con la pandemia, le mafie si sono avvicinate alle attività economiche per trovare nuove fonti di guadagno. Per contrastare questo fenomeno è decisivo il ruolo dei dottori commercialisti, che sono uno strumento di legalità al fianco delle imprese. Lo vogliamo urlare a gran voce: dove c’è legalità c’è un commercialista. Un’ovvietà per chi opera nel settore, ma evidentemente non per chi parla di commercialisti come “manovali” della malavita. Quest’ultima è un’affermazione assurda che non tiene conto, tra l’altro, delle modifiche normative che hanno equiparato le responsabilità del professionista a quella dell’imprenditore. Oggi il nostro ruolo è importante e rischioso, in pratica è quasi un’attività sociale più che economica”. Lo ha detto Matteo De Lise, presidente dell’Unione nazionale giovani dottori commercialisti ed esperti contabili, aprendo il webinar ‘Strumenti di prevenzione e ritorno alla legalità’.