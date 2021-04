Il valore di Clubhouse si aggira attorno ai 4 miliardi di dollari (Di giovedì 8 aprile 2021) Cotto e mangiato. E ipervalutato. A poco più di un anno dalla sua diffusione, l’interesse attorno a Clubhouse è cresciuto in modo quasi spasmodico. Molte altre piattaforme social già esistenti hanno avviato le proprie sperimentazioni per aggiungere il servizio delle “stanze con i messaggi audio” alle proprie applicazioni. Twitter, per esempio, ha già dato vita a Spaces che ricalca gli stessi principi delle “rooms” presenti sulla piattaforma concorrente. Insomma, tutti la vogliono imitare. Ma c’è anche chi vuole comprarla integralmente. Ma oggi, quanto vale Clubhouse? LEGGI ANCHE > Da oggi si potrà inviare denaro a un creator su Clubhouse La pagina Wikipedia dell’applicazione sviluppata (al momento solo per i dispositivi iOS, ma a breve ci sarà anche la versione Android) da Alpha Exploration Co. di Paul Davison e ... Leggi su giornalettismo (Di giovedì 8 aprile 2021) Cotto e mangiato. E ipervalutato. A poco più di un anno dalla sua diffusione, l’interesseè cresciuto in modo quasi spasmodico. Molte altre piattaforme social già esistenti hanno avviato le proprie sperimentazioni per aggiungere il servizio delle “stanze con i messaggi audio” alle proprie applicazioni. Twitter, per esempio, ha già dato vita a Spaces che ricalca gli stessi principi delle “rooms” presenti sulla piattaforma concorrente. Insomma, tutti la vogliono imitare. Ma c’è anche chi vuole comprarla integralmente. Ma oggi, quanto vale? LEGGI ANCHE > Da oggi si potrà inviare denaro a un creator suLa pagina Wikipedia dell’applicazione sviluppata (al momento solo per i dispositivi iOS, ma a breve ci sarà anche la versione Android) da Alpha Exploration Co. di Paul Davison e ...

