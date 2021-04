Il super food coreano sbarca “alla mediterranea” nelle cucine italiane (Di giovedì 8 aprile 2021) Imparare a preparare il Kimchi, nelle nostre cucine con ogni tipo di verdura anche quelle più tipiche della nostra tradizione mediterranea come le cime di rapa, le melanzane e zucchine oppure in ricette fusion come arancini siciliani al kimchi oppure calamari ripieni, sempre di kimchi. Questo l’obiettivo dell’Istituto Culturale coreano che a partire dal16 aprile dedicherà al simbolo identitario della Corea sei puntate sul proprio canale YouTube. Nella primapuntata sarà protagonista Costantino della Gherardesca, “ambasciatore culturale” della Corea. Buono, ma anche salutare, il Kimchi indicato dalla rivista americana Health tra i 5 cibi più salutari al mondo, è attualmente anche al centro di numerosi studi per le sue proprietà antivirali. Commenta il direttore dell’Istituto Culturale ... Leggi su newsagent (Di giovedì 8 aprile 2021) Imparare a preparare il Kimchi,nostrecon ogni tipo di verdura anche quelle più tipiche della nostra tradizionecome le cime di rapa, le melanzane e zucchine oppure in ricette fusion come arancini siciliani al kimchi oppure calamari ripieni, sempre di kimchi. Questo l’obiettivo dell’Istituto Culturaleche a partire dal16 aprile dedicherà al simbolo identitario della Corea sei puntate sul proprio canale YouTube. Nella primapuntata sarà protagonista Costantino della Gherardesca, “ambasciatore culturale” della Corea. Buono, ma anche salutare, il Kimchi indicato drivista americana Health tra i 5 cibi più salutari al mondo, è attualmente anche al centro di numerosi studi per le sue proprietà antivirali. Commenta il direttore dell’Istituto Culturale ...

Il Kimchi, il tradizionale super food coreano, punta a Occidente e alla dieta mediterranea e si propone 'in salsa italiana' per essere preparato con ogni tipo di verdura, anche quelle più tipiche della nostra tradizione mediterranea.