Advertising

giovannidalloli : Il sottopasso diventa un'attrazione: il nuovo volto della Darsena è 'Sotto Suono' -

Ultime Notizie dalla rete : sottopasso diventa

RavennaToday

Un progetto che coinvolge arte e rigenerazione urbana: la compagnia Panda Project "trasforma" il sottopassaggio della Darsena in un'interessante esperienza site ......di lavori come il nuovoferroviario tra le vie Gilera e Battisti che si sviluppa per 160 metri , un particolare che a piedi non si nota per nulla ma che invece in sella a una bici...Tra loro c’è anche un cittadino, Ezio Capone, che ha speso 10 anni della sua vita per fare in modo che il progetto del sottopasso diventasse realtà.Apre domani, 8 aprile alle ore 10, alla circolazione veicolare e pedonale il sottovia di Casello 45, un’opera attesa da almeno dieci anni. Si tratta dell’attraversamento della linea ferroviaria Roma - ...