Il “sofa-gate” si tinge di giallo | ecco chi ha sbagliato e cosa ci rivela

(Di giovedì 8 aprile 2021) Il “” diventa un affare internazionale. Chi hanell’incontro tra Charles Michel, Ursula von der Leyen e Recep Tayyip Erdogan? Chi ha reso possibile che l’incontro tra Unione europea e Turchia si trasformasse in una scena imbarazzante con la presidente della Commissione in piedi a capire dove sedersi mentre il presidente turco faceva accomodare InsideOver.

ANKARA. Il ministro degli Esteri turco Mevlut Cavusoglu rispedisce al mittente le accuse giunte dall'Europa sul caso della sedia negata alla presidente della Commissione europea, Ursula Von der Leyen, ...A mio avviso c'è molto di più in quel che viene definito. È molto facile accusare di ogni male un populista autoritario che perseguita gli oppositori, cancella i diritti delle donne, tiene ...Insomma la solita storia, noi buoni difensori dei diritti, loro cattivi e autoritari. A mio avviso c’è molto di più in quel che viene definito sofa gate. È molto facile accusare di ogni male un ...La polizia turca ha arrestato nella notte 10 ex ammiragli della Marina di Ankara, accusati di “attentato all’ordine costituzionale”. Altri 4 sono stati obbligati a presentarsi in questura entro 72 ore ...