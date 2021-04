Il sindaco di Opera | Antonio Nucera | arrestato | gravi accuse

Advertising

repubblica : Arrestato il sindaco di Opera: mascherine per le Rsa distribuite a parenti e amici e appalti truccati - fattoquotidiano : Corruzione, cinque arresti nel Milanese: c’è anche il sindaco di Opera. Asfalto interrato nel Parco agricolo - petergomezblog : Corruzione, 5 arresti nel Milanese: c’è anche il sindaco di Opera. - Tonymomi1 : RT @Franco32656300: QUELLI BRAVI CHE PRIMA PENSANO AI PARENTI E AGLI AMICI. Arresti domiciliari per il sindaco di Opera, Antonino #Nucera:… - GPeppe34N : RT @_DAGOSPIA_: IL SINDACO E LA DIRIGENTE DELL’UFFICIO TECNICO DEL COMUNE DI OPERA (MI) SONO STATI ARRESTATI -

Ultime Notizie dalla rete : sindaco Opera

Condividi ABBIATEGRASSO NOTIZIE, NEWS, ULTIM'ORA, CRONACA, POLITICA, COMUNE, FACEBOOK , Tecnologia. Appalti:e tre imprenditori ai domiciliari Notizia precedente 0 CommentoLe indagini, secondo gli investigatori 'hanno fatto emergere come, nell'arco temporale febbraio - ottobre 2020, ildi, con l'adesione incondizionata della dirigente dell'Ufficio tecnico ...Nelle prime ore della mattinata, i Carabinieri del Comando Provinciale di Milano nelle Province di Milano, Lodi, Brescia, Varese e Messina stanno eseguendo ordinanze cautelari per i reati di peculato, ...Le indagini hanno così fatto emergere come, nell`arco temporale febbraio-ottobre 2020, il primo cittadino di Opera, con l`adesione incondizionata della dirigente dell`Ufficio Tecnico e l`accondiscende ...