Il senatore Pillon provoca Fedez sul ddl Zan | ma il rapper lo asfalta

(Di giovedì 8 aprile 2021) Continua ad essere rimandata la calendarizzazione del ddl Zan, la legge contro l’omotransfobia che in queste ultime settimane è al centro della discussione politica e mediatica, visto che sempre più personaggi del mondo dello spettacolo la stanno invocando a gran voce. Ieri, il presidente della Commissione Giustizia al Senato, il leghista Andrea Ostellari è ricorso a un tecnicismo giuridico per rimandare ancora una volta la calendarizzazione della legge, maha criticato questo ennesimo rimando e ha dichiarato che oggi avrebbe spiegato quanto accaduto in Senato. Simoneleghista e fondatore del Family day, da sempre contro il ddl Zan, ha probabilmente deciso di mettere da parte la sua professionalità e dire pubblicamenteFortunaz che oggi ...

Advertising

Fedez : Com’era quella cosa su Elodie e il rispetto? Argomentazioni da vero Senatore comunque ?? E anche oggi lo stipendio… - AlicelikeAudrey : @SimoPillon @Fedez Ma esattamente, sign. Pillon, dove l’ha lasciata la professionalità che dovrebbe avere insita in… - fanpage : Fedez si schiera a favore della #LeggeZan contro l'omotransfobia e si rivolge al senatore Simone Pillon - nam_jvn : RT @Fedez: Com’era quella cosa su Elodie e il rispetto? Argomentazioni da vero Senatore comunque ?? E anche oggi lo stipendio ce lo siamo p… - evfege : RT @Fedez: Com’era quella cosa su Elodie e il rispetto? Argomentazioni da vero Senatore comunque ?? E anche oggi lo stipendio ce lo siamo p… -

Ultime Notizie dalla rete : senatore Pillon

Ildella Lega, Simone, ribadisce che il ddl Zan, per lui, è " un testo ideologico e come tale va considerato". Il leader della Lega Matteo Salvini dichiara: "Rifiuto la ...... di educazione e la libertà di manifestare la propria fede", promette Simone, della Lega. In ... Ma per ilStefano Ceccanti del Pd, "non sono punite dal testo approvato generiche opinioni,...Simone Pillon, senatore della Lega, è tornato a far discutere per le sua dichiarazioni fatte sul web. Obiettivo del politico è stato questa volta Fedez. Il cantante milanese infatti, qualche giorno fa ...Nuove scintille tra il senatore Simone Pillon e il cantante Fedez. Dopo gli attacchi di parte del mondo musicale nei confronti del più grande critico nei confronti della legge Zan contro l ...