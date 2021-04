Il ritorno a casa di Gianni Morandi dopo l’ospedale | il primo commento è di Nek Foto

Leggi su ultimenotizieflash

(Di giovedì 8 aprile 2021)è finalmente tornato aquasi un mese in ospedale,il terribile incidente che gli ha provocato più ustioni sul corpo (). Il cantante è nella cucina di, al suo tavolo, pranza con pollo e patate e finalmente può sorseggiare un ottimo vino. E’ felice, anche se la convalescenza continua ma acon la sua Anna sarà tutto più semplice. Il bicchiere di vino nella mano sinistra che ha ancora qualche fasciatura ma è l’altra mano ad avere subito qualche danno in più.la mostra, le ustioni sono ancora evidenti e in parte ci raccontano quei momenti drammatici. Ha bisogna ancora di cure, di una riabilitazione ma adesso è più forte di prima. GLI ...