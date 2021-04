Il retroscena di Gullit | «Il Chelsea mi pugnalò alla schiena | ma mia madre era malata»

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 8 aprile 2021) Ruudha rivelato unsul suo esonero da allenatore delRuud, bandiera del Milan ed anche ex allenatore del, ai microfoni di BeIN Sports ha raccontato unproprio sul suo esonero dai Blues nel ’98. «Miaera, aveva un cancro al seno. Sono andato molte volte in Olanda per stare con lei. Quando vedi tuain ospedale, con il cancro, sei triste e depresso. È stata una brutta esperienza, per me ma penso che chiunque. Davvero deprimente. Ho trascorso molto tempo con lei. Quando ilmi licenziò disse che ero ad Amsterdam per fare feste. Ma non era così. In quel momento non comprendevo. Era come se mi avessero pugnalato...