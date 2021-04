Il punto Z, Maurizio Costanzo critica l'Isola dei Famosi 2021: "un’isola di sconosciuti, altro che famosi” (Di venerdì 9 aprile 2021) Maurizio Costanzo è stato ospite di Tommaso Zorzi nella prima puntata de Il punto Z ma non ha lesinato qualche frecciatina a L'Isola dei famosi 2021. Maurizio Costanzo è intervenuto a Il punto Z di Tommaso Zorzi dove non ha risparmiato qualche critica all'Isola dei famosi 2021: lo storico giornalista sollecitato dal neo conduttore ha ammesso di conoscere solo pochi concorrenti del reality condotto da Ilary Blasi. Ha finalmente esordito su Mediaset Play Il punto Z di Tommaso Zorzi, il programma che segna il debutto alla conduzione dell'opinionista de L'Isola dei famosi. ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 9 aprile 2021)è stato ospite di Tommaso Zorzi nella prima puntata de IlZ ma non ha lesinato qualche frecciatina a L'deiè intervenuto a IlZ di Tommaso Zorzi dove non ha risparmiato qualcheall'dei: lo storico giornalista sollecitato dal neo conduttore ha ammesso di conoscere solo pochi concorrenti del reality condotto da Ilary Blasi. Ha finalmente esordito su Mediaset Play IlZ di Tommaso Zorzi, il programma che segna il debutto alla conduzione dell'opinionista de L'dei. ...

