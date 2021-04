Il punto sul vaccino AstraZeneca agli over 60: ecco cosa ne pensano gli esperti (Di giovedì 8 aprile 2021) Grosse polemiche dopo la decisione dell'Ema di raccomandare il vaccino AstraZeneca agli over 60: i principali virologi italiani hanno preso posizione e non è mancato lo stupore. 'L'Italia si è ... Leggi su globalist (Di giovedì 8 aprile 2021) Grosse polemiche dopo la decisione dell'Ema di raccomandare il60: i principali virologi italiani hanno preso posizione e non è mancato lo stupore. 'L'Italia si è ...

Advertising

borghi_claudio : Oggi @M_Fedriga sul Corriere centra in pieno il punto. - AmiciUfficiale : Questa non è Broadway, questa è Giulia sul palco del Serale di #Amici20! Merita di conquistare il punto decisivo? - AmiciUfficiale : Tancredi e la sua personalissima versione di 'Smoke on the water' ORA sul palco del Serale! Dareste a lui il second… - itsjust_a_name_ : RT @btshouse_ita: ??L'app 'Weverse' è sul punto di cambiare il modello di piattaforma per community di fan. Sta pianificando una collaborazi… - _proudoftommy_ : ma questo daytime del punto Z non lo mettono sul sito? #tzvip -