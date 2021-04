Il progetto di una grande miniera di terre rare ha deciso le elezioni in Groenlandia (Di giovedì 8 aprile 2021) Il partito Inuit Ataqatigiit ha vinto le elezioni in Groenlandia (foto: Inuit Ataqatigiit)Le elezioni parlamentari in Groenlandia si sono giocate sull’apertura di una grande miniera di minerali rari e di uranio. Potenzialmente sarebbe diventata la più grande fonte di questi materiali in Occidente, ma al tempo stesso l’estrazione avrebbe creato un forte impatto ambientale e possibili danni all’ecosistema dell’isola. Per questo, la popolazione della Groenlandia si è opposta agli scavi, prima manifestando davanti al parlamento e portando il paese a elezioni anticipate, poi portando alla vittoria il partito di sinistra ambientalista Inuit Ataqatigiit, che ha guidato l’opposizione contro la miniera. Per la seconda volta gli ... Leggi su wired (Di giovedì 8 aprile 2021) Il partito Inuit Ataqatigiit ha vinto lein(foto: Inuit Ataqatigiit)Leparlamentari insi sono giocate sull’apertura di unadi minerali rari e di uranio. Potenzialmente sarebbe diventata la piùfonte di questi materiali in Occidente, ma al tempo stesso l’estrazione avrebbe creato un forte impatto ambientale e possibili danni all’ecosistema dell’isola. Per questo, la popolazione dellasi è opposta agli scavi, prima manifestando davanti al parlamento e portando il paese aanticipate, poi portando alla vittoria il partito di sinistra ambientalista Inuit Ataqatigiit, che ha guidato l’opposizione contro la. Per la seconda volta gli ...

Advertising

AlbertoBagnai : Come distinguere una sparata elettorale da un progetto della Spectre satanista (hint: quest’ultima, se esistesse, f… - matteosalvinimi : Una giornata importante, un progetto forte di alternativa europea alla sinistra. ???? ???? ???? #Orbán @MorawieckiM - matteosalvinimi : ???????????? Dall'incontro di oggi a Budapest con il premier ungherese Viktor #Orbán e il premier polacco Mateusz… - agnello_maria : RT @CocaColaIT: Insieme a @jaItalia prende il via il progetto #GirlsInSTEM Award che incoraggia e supporta le studentesse che vogliono intr… - dello__98 : @scinocchio @davideazzali @matteo_milan91 Io sinceramente no. O meglio, non che stiamo facendo calcio spettacolo or… -

Ultime Notizie dalla rete : progetto una NBA, Dillon Brooks e la vendetta alla prima da avversario contro Andre Iguodala ... 19 minuti in campo in uscita dalla panchina, una conclusione sbagliata con i piedi oltre l'arco, ...un modo - garbato - per fargli capire che avrebbe potuto anche scommettere sulla bontà del progetto ...

Ikea, arte da vivere. Con ironia L'idea alla base del progetto è semplice: rendere l'arte e il design d'autore accessibile a tutti . ... Idee piene di poesia e di ironia che trascendono i canoni della quotidianità e che portano una ...

Recovery plan, il consigliere regionale: “Troppi Comuni sono esclusi, è un progetto senza visione” La Stampa Una raccolta fondi per le cucce della colonia felina in centro a Casalgrande Il progetto prevede anche di fare una pavimentazione, in modo che non ci sia più il fango e che ci sia anche decoro, sia per i gatti e naturalmente anche per i cittadini». Da qui, l’esigenza ...

Bugatti celebra i 30 anni dal debutto della iconica EB110 Bugatti, l'iconico costruttore di raffinatissime auto sportive ed ora marca del Gruppo Volkswagen, celebra i 30 anni dalla presentazione dei primo modello dell'era moderna, la EB 110 E ricorda sopratt ...

... 19 minuti in campo in uscita dalla panchina,conclusione sbagliata con i piedi oltre l'arco, ...un modo - garbato - per fargli capire che avrebbe potuto anche scommettere sulla bontà del...L'idea alla base delè semplice: rendere l'arte e il design d'autore accessibile a tutti . ... Idee piene di poesia e di ironia che trascendono i canoni della quotidianità e che portano...Il progetto prevede anche di fare una pavimentazione, in modo che non ci sia più il fango e che ci sia anche decoro, sia per i gatti e naturalmente anche per i cittadini». Da qui, l’esigenza ...Bugatti, l'iconico costruttore di raffinatissime auto sportive ed ora marca del Gruppo Volkswagen, celebra i 30 anni dalla presentazione dei primo modello dell'era moderna, la EB 110 E ricorda sopratt ...