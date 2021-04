Il piano per rilanciare il turismo: le isole italiane Covid-free (Di giovedì 8 aprile 2021) Valentina Dardari Per salvare la stagione estiva anche le isole minori puntano all’immunizzazione dalla fine di aprile Sarebbe pronto il piano del governo per cercare di rilanciare il turismo. Occhi puntati sulle isole, non solo Capri, Ischia o Procida, ma anche Ponza, Lipari, Pantelleria, l’Elba e altre ancora che potrebbero salvare la stagione estiva. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, l’idea sarebbe quella di seguire il modello della Grecia e immunizzare le isole minori. isole Covid-free anche in Italia Negli scorsi giorni, ai primi cittadini interessati al progetto, in via di perfezionamento, sarebbe arrivata una nota del Centro operativo interforze della Difesa che, su spunto del generale Francesco ... Leggi su ilgiornale (Di giovedì 8 aprile 2021) Valentina Dardari Per salvare la stagione estiva anche leminori puntano all’immunizzazione dalla fine di aprile Sarebbe pronto ildel governo per cercare diil. Occhi puntati sulle, non solo Capri, Ischia o Procida, ma anche Ponza, Lipari, Pantelleria, l’Elba e altre ancora che potrebbero salvare la stagione estiva. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, l’idea sarebbe quella di seguire il modello della Grecia e immunizzare leminori.anche in Italia Negli scorsi giorni, ai primi cittadini interessati al progetto, in via di perfezionamento, sarebbe arrivata una nota del Centro operativo interforze della Difesa che, su spunto del generale Francesco ...

