Il Paradiso delle signore 5 | anticipazioni 9 aprile 2021 | Gabriella consegna la lettera a Cosimo

Leggi su movieplayer

(Di giovedì 8 aprile 2021) Il5 torna domani, venerdì 9, alle 15:55 su Rai1 con una nuova puntata: levedono finalmentere larivelatrice a. Il5 torna su Rai1 venerdì 9con una nuova puntata in onda alle 15:55. Leannunciano che la verità sta finalmente per venire a galla.infatti, su consiglio di Salvatore, finalmente si decide are larivelatrice di Arturo a, che ne rimane sconvolto. Dora sogna un futuro roseo con ...