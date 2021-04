Il nuovo responso EMA su Astrazeneca | “Casi di trombosi molto rari | benefici superano i rischi”

(Di giovedì 8 aprile 2021) IlEMA su.“di, da inserire nel bugiardino, icontinuano a superare i”: lo ha detto l’Agenzia europea del farmaco (Ema) pronunciandosi nuovamente sul vaccino anti-Covid prodotto da, da diverse settimane è al centro di ulteriori indagini rispetto ad alcunidisegnalati in vari Paesi. L’Agenzia europea del farmaco (Ema) si è pronunciata nuovamente sul vaccino anti-Covid prodotto da, che da diverse settimane è al centro di ulteriori indagini rispetto ad alcunidisegnalati in vari Paesi. L’Ema ha concluso che dei ...

Durante la conferenza stampa dell'Ema sul, in cui si è comunque sottolineato che i benefici della vaccinazione con AstraZeneca superino di gran lunga i rischi di effetti collaterali, ...