Il nuovo progetto di Ibrahimovic | sbarca al cinema

L'Annuncio su Instagram Zlatan Ibrahimovic ci ha preso gusto. Lo svedese non si attiene più solo al calcio e al Milan (con cui presto arriverà il rinnovo per un altro anno). Dopo l'esperienza al "Festival di Sanremo" 2021 con Amadeus, il campione del Milan realizza un altro sogno. Sarà infatti presente al cinema nella pellicola della saga di Asterix. A dare la notizia, poi confermata sui Instagram dallo stesso svedese, "L'Equipe" che ha spiegato come il campione andrà a vestire i panni di Antivirus nel film "Asterix e Obelix: l'impero di mezzo" La pellicola uscirà nel 2022, anche se le riprese sarebbero già dovute aprire nel 2020 ma sono state bloccate della pandemia. Il film racconterà la storia della figlia dell'imperatore cinese Xan Xuandi che per fuggire a un principe cattivo troverà rifugio in Gallia, nel villaggio di Asterix e Obelix.

