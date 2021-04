Il nuovo piano vaccini di Regione Lombardia taglia fuori i piccoli centri (Di giovedì 8 aprile 2021) Hub vaccinale a Dalmine (Ipa)Concentrare le vaccinazioni in pochi grandi centri. È questa la linea di Regione Lombardia per la prossima fase della campagna dei vaccini, al via dal 12 aprile. Dagli attuali 210 centri il coordinatore regionale del piano vaccinazioni, Guido Bertolaso, vuole passare a 76 maxi-hub. Gli unici che i cittadini lombardi potranno prenotare attraverso il sito di Poste italiane. Tutte le altre strutture vanno in panchina, riferiscono a Wired fonti dell’assessorato alla Sanità, in attesa di capire se e quando attivarli. La linea di Palazzo Lombardia è concentrare persone, iniezioni e sanitari in strutture massive dove raggiungere, dal primo maggio, mille linee di vaccinazione, con una capacità a regime di 144mila dosi al giorno dal 12 maggio. Una ... Leggi su wired (Di giovedì 8 aprile 2021) Hub vaccinale a Dalmine (Ipa)Concentrare le vaccinazioni in pochi grandi. È questa la linea diper la prossima fase della campagna dei, al via dal 12 aprile. Dagli attuali 210il coordinatore regionale delvaccinazioni, Guido Bertolaso, vuole passare a 76 maxi-hub. Gli unici che i cittadini lombardi potranno prenotare attraverso il sito di Poste italiane. Tutte le altre strutture vanno in panchina, riferiscono a Wired fonti dell’assessorato alla Sanità, in attesa di capire se e quando attivarli. La linea di Palazzoè concentrare persone, iniezioni e sanitari in strutture massive dove raggiungere, dal primo maggio, mille linee di vaccinazione, con una capacità a regime di 144mila dosi al giorno dal 12 maggio. Una ...

repubblica : Vaccini, nel nuovo piano bisogna sostituire 34 milioni di dosi - marcodimaio : Approvata la Relazione sul nuovo #RecoveryPlan. Si chiede una forte discontinuità rispetto al precedente Piano, che… - ItaliaViva : Il piano vaccinale è la nostra speranza, quello del nuovo governo è sicuramente più ordinato e con le priorità ben… - RT_PROCLUB : RT @Sibe1919: Sono fiero di ciò che sono diventato, e della mia trasformazione! Sono partito da zero in questo nuovo ruolo, e pian piano mi… - Sibe1919 : Sono fiero di ciò che sono diventato, e della mia trasformazione! Sono partito da zero in questo nuovo ruolo, e pia… -