Il Nord Africa è già “rovente”, occhio alle esplosioni di caldo (Di giovedì 8 aprile 2021) Meteo variabile, rischio crescente di caldo d’Africa anche record.Recentemente abbiamo parlato del “pericolo iberico”, ovvero della possibilità che varie perturbazioni atlantiche vadano a colpire la Spagna con effetti che su di noi potrebbero essere differenti: fresco e brutto, oppure sole e caldo. In passato, probabilmente molti di voi lo sapranno, la cosiddetta “falla iberica” rappresentò un vero e proprio incubo. Costanti affondi depressionari a ridosso della Penisola Iberica si tramutarono in persistenti ondate di caldo sahariano sulle nostre regioni. Capire quale sarà l’esatta traiettoria delle perturbazioni atlantiche sarà essenziale per poter stilare trend meteo climatici adeguati. Ciò che possiamo dirvi è che il Nord Africa si sta già scaldando. Abbiamo dato uno sguardo ai ... Leggi su meteogiornale (Di giovedì 8 aprile 2021) Meteo variabile, rischio crescente did’anche record.Recentemente abbiamo parlato del “pericolo iberico”, ovvero della possibilità che varie perturbazioni atlantiche vadano a colpire la Spagna con effetti che su di noi potrebbero essere differenti: fresco e brutto, oppure sole e. In passato, probabilmente molti di voi lo sapranno, la cosiddetta “falla iberica” rappresentò un vero e proprio incubo. Costanti affondi depressionari a ridosso della Penisola Iberica si tramutarono in persistenti ondate disahariano sulle nostre regioni. Capire quale sarà l’esatta traiettoria delle perturbazioni atlantiche sarà essenziale per poter stilare trend meteo climatici adeguati. Ciò che possiamo dirvi è che ilsi sta già scaldando. Abbiamo dato uno sguardo ai ...

